Son dakika: Akaryakıt ürünlerine dev zam!

02 Mart 2022 Çarşamba, 18:53

EPGİS, 3 Mart’ta itibaren benzine 0,88 motorine 1,51 TL zam geldiğini duyurdu. Zamlar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Böylece, iki gün önce indirime gidilen akaryakıta yeniden zam gelmiş oldu.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,88

Motorinde 1,51 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 2, 2022

Benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.