Meksika açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem
Meksika’nın Empaque Tarriba kentinin 142 kilometre güneybatısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Empaque Tarriba kentinin 142 kilometre güneybatısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremin ardından tsunami uyarı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.
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