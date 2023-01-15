Son Dakika: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.38'de Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Muğla Datça'da meydana gelen depremin derinliği 13.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [245.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-01-15
Saat:08:38:58 TSİ
Enlem:34.551 N
Boylam:26.779 E
Derinlik:13.7 km
Detay:https://t.co/vG6fYPMCnH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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