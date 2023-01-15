Son Dakika: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 08:59
Son Dakika: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.38'de Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.

Muğla Datça'da meydana gelen depremin derinliği 13.7 kilometre olarak ölçüldü. 

 


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