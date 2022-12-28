Son dakika... Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlundan kötü haber!
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- İstanbul’da toplu taşımaya zam