Son Dakika: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:08
Son Dakika: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,86 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


Akdeniz deprem AFAD son depremler

En Çok Okunan Haberler