Son dakika... Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.58'de, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-06-19
Saat:15:58:56 TSİ
Enlem:34.242 N
Boylam:34.667 E
Derinlik:6.5 km
Detay:https://t.co/zieGmKS22d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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