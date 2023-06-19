Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:22
Son dakika... Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.58'de, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Sarsıntının derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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