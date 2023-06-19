Son dakika... Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 14:50

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.43'te, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 12.52 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

14.43’de 12,52 km derinlikte 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelen Aşkale’de alınan bilgilere göre bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak 4,3 büyüklüğündeki depremin olduğu anlarda yurttaşların kısa bir anda olsa paniklediği ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, meydana gelen depremlerde ilçe merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade ederek, “Korkulacak bir durum yok. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.