Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:41

Güncelleme: 14.10.2023 - 07:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.20'de, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak açıklandı.