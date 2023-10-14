Son dakika... Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.20'de, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-14
Saat:07:20:16 TSİ
Enlem:34.873 N
Boylam:24.594 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/BnRopPVddy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 14, 2023
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/0UDvD4CCqW
14.10.2023, 07:20:09 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 72.6 km#Kandilli
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