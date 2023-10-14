Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:41
Son dakika... Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.20'de, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak açıklandı.


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