Son dakika... Erdoğan AKM'nin açılışında Gezi'yi hedef aldı

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ni kast ederek, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 19:03
Son dakika... Erdoğan AKM'nin açılışında Gezi'yi hedef aldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKM'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın hedefinde ise Gezi Parkı eylemleri vardı. Erdoğan, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık" dedi.

13 yıldır kapalı olan İstanbul'un önemli kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi, Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesine karşı çıkan kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında mahcup olacaklarını ümit ediyorum" dedi.

'Gezi Parkı Direnişi'ni hatırlatan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ni kast ederek, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık" diye konuştu.

Yeni AKM binasının projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, "Bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
  • Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.
  • Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik.
  • İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır.


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