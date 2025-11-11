Son dakika... AKP'li trol Furkan Bölükbaşı'na tutuklama talebi

Dün gözaltına alınan AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘cumhurbaşkanına tehdit yoluyla fiili saldırı’ suçundan ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

AKP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, bir sosyal medya kullanıcısının "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" yazmıştı.

Söz konusu paylaşımı kısa sürede gündem olmuştu.

Daha sonra paylaşımını silen Bölükbaşı, yeni paylaşımında Erdoğan'ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Bölükbaşı hakkında TCK 310 / "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı (Tehdit)" suçlamasından re'sen soruşturma başlatmış, Bölükbaşı gözaltına alınmıştı.