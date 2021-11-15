Son dakika... AKP'den yüzde 50+1 açıklaması

15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:44

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" çıkışı hakkında Çelik, "Birisi helalleşme dediği zaman ona saygı duymak gerekir. Bunu bir an durup ele almak gerekir. Bir iradeyi gösterir fakat problem şudur. Bunun altını nasıl dolduracaksınız, nasıl gerçekleştireceksiniz?" diye konuştu.

50+1 AÇIKLAMASI

Çelik, siyasetteki 50+1 tartışmasıyla ilgili, "Denge denetleme ile ilgili görüşlerinin ne olduğunu kapsamlı bir şekilde duymadık. Önümüzdeki seçimlere bu sistemlere gidilecek. Yakınanların önerilerinin görülmesi lazım" diye konuştu.

Çelik'in açıklamaları:

LİBYA TOPLANTISI

Libya gündemini yakından takip ediyoruz. En son Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim altını çizdiğimiz hususlar konusunda bazı değerlendirmelerimiz olacak. Barış ve istikrarın sağlanması Libya halkının iradesi ile olmalıdır. Hafter güçlerine desteğin Libya'ya verilmiş en büyük zarar olduğunu ifade ediyoruz. Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin zirvede ne işi vardır? Bu zirvelerin organizasyonunun başka iç politika malzemeleri ile yapıldığını görüyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya'dan askerlerini çekmesi gibi bir çağrısı skandaldır. Türkiye orada paramiliter güç olarak bulunmuyor. BM'nin tanıdığı meşru hükümetin daveti üzerine, eğitim amacıyla orada bulunmaktır. Burada daha da üzücü olan sayın Macron'un beyanatlarında Türkiye'yi kasıtlı olarak hedef almasıdır. Sayın Macron bütün bir Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgeme yanlışlığına giriyor. Fransa ve Türkiye'nin dayanışma içinde olabileceği pek çok konu vardır.

ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde yapıcı eleştiriler çerçevesinde çeşitli kesimlerle buluşuyor. Sayın Karamollaoğlu ile buluşması da iyi geçmiş bir buluşma olarak yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Karamollaoğlu geçmişten tanışıyor. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değiştirecek diye bir şey yok. Sayın Karamollaoğlu da katıldığı, katılmadığı yerleri ifade etti, sayın Cumhurbaşkanımız da görüşlerini ifade etti. Bu istişareler her zaman faydalıdır.

BAE AÇIKLAMASI

Çeşitli devletlerle çeşitli zamanlarda problem yaşayabiliriz ama esas mesele bu problemlere mahkum olmamak. Körfez'deki pek çok ülke ile sorunların aşılması için Türkiye'nin bu diyalog ve işbirliği sevindiricidir.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Birisi helalleşme dediği zaman ona saygı duymak gerekir. Bunu bir an durup ele almak gerekir. Bir iradeyi gösterir fakat problem şudur. Bunun altını nasıl dolduracaksınız, nasıl gerçekleştireceksiniz? Geçmişte de oldu. Ben pozitif karşılıyoruz dedim ama sonra bahsedenler kendi partilerinde bizzat vatandaşımızı inciten üsluplar kullanıldığında, vesayete destek veren üsluplar ortaya çıktığında buna karşı seslerini çıkarmadılar. CHP Genel Başkanı helalleşmeden bahsediyor, CHP'de aktif siyaset yapan ya da CHP'li pek çok isim bunun aslında CHP'nin ilkelerinden taviz vermek anlamına geldiğini söylüyor. Bunun altının doldurulması gerekiyor. Helalleşme dediğinizde bunun bir de karşı tarafı vardır. Bu kesimlerin ne değerlendirmede bulunacağı önemlidir. Yassıada'da şehit edilenlerin aileleri ile nasıl helalleşeceklerdir? Darbelere destek vererek açık beyanlarla bu ülkeye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşeceklerdir? 28 Şubat ve başka dönemlerde pek çok genç kızın eğitim hayatını karartan siyasetlerle nasıl helalleşecekler? Bütün bunlar büyük meselelerdir.

50+1 AÇIKLAMASI

Türkiye'nin siyasi tecrübesi hafızalarımızda taze. Sistem tartışmalarına birdenbire gelinmedi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bugün parlamenter sistemin yanlısı konuşan pek çok siyasetçi, parlamenter sistem varken, Cumhurbaşkanlığı'nı Başbakanlığın üstünde görüyordu. Askeri vesayeti de sivil siyaset üzerinde denetleme mekanizması olarak görüyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de meşrudur, parlamenter sistem de meşrudur. Türkiye buraya birden bire gelmedi. Açıklamaları yapan herkes de bunu biliyor. Türkiye'de bugün parlamenter sistem savunuculuğu yapanların pek çoğu, parlamenter sistem varken, sistemin rahat nefes almasına izin vermediler. Denge denetleme ile ilgili görüşlerinin ne olduğunu kapsamlı bir şekilde duymadık. Önümüzdeki seçimlere bu sistemlere gidilecek. Yakınanların önerilerinin görülmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisini millete verdikten sonra bunu nasıl geri alacaksınız. Biz de bunları duymayı bekliyoruz. Önemli olan vatandaşın devletin sahibi olduğunu daha çok görmesi.

NACİ BOSTANCI AÇIKLAMASI

Görev değişiklikleri normal. Naci Bey, 2023 seçimlerine giderken, seçimlerine dönük çalışmalarda yer almak üzere yeni görevler üstlenecek. Bu çerçevede bir yaklaşımdır. Kendi iradesi ile gerçekleşmiştir. MKYK'da kısa istişare yapıldı. İsmet Yılmaz Bey'in ismi öne çıktı. Esas takdir makamı gruptur, değerlendirme ve karar grupta milletvekillerimizle verilecektir.

HÜSEYİN BESLİ'NİN ALEVİLERLE İLGİLİ TEPKİ ÇEKEN İFADELERİ

Biz bu yazıdaki ifadeler veya başka ifadeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Alevi, Kürt vatandaşlarımızı incitecek her türlü beyanın karşısında duruyoruz. Katılmadığımızı güçlü şekilde reddettiğimizi ifade ediyorum.

BAŞAK CENGİZ AÇIKLAMASI: BÜTÜN BİLEŞENLER BİR ARAYA GELMELİ