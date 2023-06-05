Son dakika... AKP ve MHP Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş'u aday gösterdi
Son dakika haberi... AKP ve MHP Grubu, Meclis Başkanlığı görevi için, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. Meclis'te ilk oylama 7 Haziran'da gerçekleşecek.
AKP ve MHP Grubu, TBMM Başkanlığı'na aday olarak, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. Adaylık başvurusu, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve AKP Grup Başkan Vekilleri tarafından yapıldı.
MECLİS ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK
Meclis Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek.
Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.
Meclis başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.
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