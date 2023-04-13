Son Dakika... Akşener Samsun'dan seslendi: Erdoğan yolcu edilecek

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:17

Samsun'da yurttaşlara seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, "14 Mayıs'ta sandıklar açılacak Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak, Millet İttifakı iktidar olacak, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan saygıyla yolcu edilecek. Sayın Kılıçdaroğlu alkışlarla koltuğa oturacak" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok az bir zaman kaldı. Tam 3 yıldır geziyorum. Başka bir partiyi yermedim, kendimi övmedim, sadece sizin dertlerinizi dinledim. Bana göre, partime göre seçmen velinimettir.

Seçime 33 gün var. Patron sizsiniz. Elele verip harami düzeni değiştireceğiz.

Bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı, son seçimi. Partisinde kimse bırakmadı.

KPSS'de sorular çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Hakkı olanların kazandığı; dayısı, ayısı olanların kaybettiği, kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak.

Tecavüz edenin serbest kalmadığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların sokak lambası söndüğünde korkmadığı bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. O bir oyla kaderi değiştireceksiniz.

14 Mayıs'ta sandıklar açılacak Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak, Millet İttifakı iktidar olacak, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan saygıyla yolcu edilecek. Sayın Kılıçdaroğlu alkışlarla koltuğa oturacak."