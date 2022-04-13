Son Dakika... Akşener'den Erdoğan'a 'yüzüklü' gönderme: 'Duyuyor musunuz?'
İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım” ifadelerine gönderme yaparak, "Bu yüzüğün sahibi cebinde 10 lirası olmayan gençlere aromalı kahve için diyor duyuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde söylediği, "İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım" ifadelerine göndermede de bulundu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Artık ülkemizde her geçen gün bir öncekini aratır oldu. Bay kriz en son şubat ayında 'Her ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını' söylemişti. Hayır olmadı. Ben bunların sıkıştıkça tarih vermelerine bayılıyorum. Damat bakanda 'mart, şubattan hatta nisan da marttan daha iyi olacak' deyip duruyordu. Bir gece ansızın gitti bu defa kayınpederi başladı.
- Taa geçen yılın ağustos ayında enflasyonda en yükseği görecektik, ondan sonra düşmeye başlayacaktı. Olağanüstü öngörü yeteneğiyle verdiği hiçbir tarih tutmadığı gibi bu da tutmadı. Nitekim, enflasyon loto furyasına son dönemde Nebati bakan katıldı. Enflasyon hala yükseliyorken kendisi çıktı yaz aylarından itibaren düşecek' dedi. Geldiğimiz noktada ise vade kısa olunca yalanında çabuk ortaya çıktığına ayılmış olsalar gerek Bay kriz ve arkadaşları artık vadeyi uzatmaya başladılar. Bu aydınlanmanın sonucunda da affını isteyeceği gün gittikçe yaklaşan Nebati bakan bu haftanın başında 'Enflasyon Aralık ayında düşecek' dedi. Kendisi o zamana kadar paket olacağı için topu yeni gelecek olan bakana atmış oldu.
- Vatandaşa 'Sabredin' dedi. Nebati bakan aslında, 'Derin bir yoksullukla mı mücadele ediyorsun, o zaman sabredeceksin' diyor. 'Aldığın asgari ücret açlık sınırının altına mı düştü o zaman sabredeceksin' diyor. İşte size Bay kriz ve arkadaşlarının milletimizi içine soktukları duruma dahiyane çözüm sabretmek. Sabır taşı artık çatlamış milletimize sabretmeyi tavsiye eden bu üstün zekalılar mesele beşli çete ve saray oligarşisi olunca nedense bambaşka bir yaklaşım sergiliyor. Yandaşa gelince 'Al sana bir maaş daha' diyor. Müteahhide gelince 'Al sana bir ihale daha' diyor. Türkiye Bay kriz ve ucube sistemini daha fazla taşıyamaz. Seçim artık bir tercih değil mecburiyettir.
"ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR"
- Onlar seçimi 2023'e bırakmak için ellerinden geleni yapacak. Türlü suni gündemlerle bizleri oyalamaya çalışacak, kendilerine göre yasa değiştirip kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışacak. Varsın kaçmaya çalışsınlar, az kaldı er ya da geç o sandık milletimizin önüne gelecek. Sandık geldiğinde milletimiz İYİ Parti diyecek. İYİ Parti iktidarında kimse sabretmek zorunda kalmayacak.
KİRALARDAKİ ARTIŞ
- Bay kriz ve arkadaşlarının iflasını kiralarda da görüyoruz. Büyükşehirlerde kiralar uçtu gitti. İşçiler, öğrenciler, emekliler barınacak ev bulamıyor. Kiraların artışı, ev sahiplerini kiracılarını evden çıkartmaya itiyor. İnsanlarımız panik içinde barınma sorunlarını çözmeye çalışıyor. Konut satışları rekor kırdı diyecek troller var. Evet satışlar devam ediyor, ama nasıl devam ediyor... Vatandaşlık garantili konut satışlarıyla devam ediyor. Müteahhit zengin etme garantili projelerle devam ediyor. Milletimiz için artık bırakın ev satın almak, kiralamak bile neredeyse imkansız bir hale geliyor.
- Sayın Erdoğan, ülkemizin potansiyelini dünyaya açmak yerine milletimizi yoksullaştırarak, işçilerimi köleleştirerek, gençlerimizi baskılayarak, adeta sömürge valisi olmayı seçti. Kaybeden, ne yazık ki milletimiz oldu. Yabancılar geçen sene ülkemizden yaklaşık 59 bin konut aldı. Yaşanan talep patlaması kiraları da astronomik seviyelere çıkardı. Bay krizin akıl dolu ekonomi politikaları sonucunda, bugün bir yabancı için ayda birkaç yüz dolar çok önemli bir para değilken, milletimiz için neredeyse maaşlarının tamamı. Ve bu ihanetin sonucunda bugün, memleketimizin en güzel semtlerinde, en güzel evlerinde, artık Türk vatandaşları oturamıyor. Bugün Türk vatandaşları, bu ülkenin sahillerine gidip tatil yapamıyor. Bugün gençlerimiz, Bay Kriz’in tavsiye ettiğinin aksine, kendi ülkelerinde gezemiyor. Bütün bunları, sadece yabancı ülke vatandaşları yapıyor.
ELEKTRİK ZAMMI ÇIKIŞI
- Yaz gelince gıda fiyatları düşecekmiş. Yahu böyle bir sığ düşünce olabilir mi? Elektrik zamlarını geri alın, elektrik zamlarını geri alın, elektrik zamlarını geri alın. Şimdi yüksek sesle söylüyoruz, elektrik zamlarını geri alın.
- Tarım Bakanı, aç açıkta kimsemiz yok dese de, hadi ordan be. Bornova'ya git Bornova'ya git. Bağcılar'a git, Üsküdar'a git de göreyim bakayım aç açık var mıymış yok muymuş.
- Asgari ücretleri yeniden güncelleyin muhteremler. Kimse ayın sonunu getiremiyor. Vatandaşlarımız bu ağır koşullarımız altında ezilirken, devletimizi de Bay kriz ve arkadaşları tarafından adeta cılız bıraktı."
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
- Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretleri gelen zamlara göre yeniden güncelleyin muhteremler. Bu arada 2 bin 500 liraya çıkarttığınız en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar çıkarın. Kimse ayın sonunu getiremiyor. Vatandaşlarımız bu ağır koşulların altında ezilirken onları korumakla yükümlü olan devletimiz ise, devlet eşittir iktidar olduğu için bay kriz ve arkadaşlarının elinde aciz bırakılmış durumunda.
"BU YÜZÜĞÜN SAHİBİ..."
- İşe şu yüzükle başlayanlar... Bu yüzüğün sahibi nasıl yaşıyor duyuyor musunuz? Sizin çocuklarınıza dünyayı gezin diyor. 20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin diyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, cebinde 10 lirası olmayan çocuklarınıza aromalı kahve için diyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, sofrasında smoothie içiyor biliyor musunuz? Bu yüzüğün saihibi, kolunda nasıl bir saat taşıyor biliyor musunuz? Fakir fukarayı tekmeleyen danışmanlarına ne kadar maaş veriyor biliyor musunuz? 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp dostu, arkadaşı, haririnin ceplerine koyuyor. Bu harami düzen sürdürülemez. Senin çocuğun gündüz uyuyup, senden para isteyemesin diye utandığından, iş bulamadığı için, senin çocuğun KPSS'de elenmişken bu yüzüğün sahibi olan yandaşının çocuğu 58 puanla atanmışsa, bu haram düzen sürdürülemez. Bu harami ve haram düzeni, helal oylarımızla sandıkta demokrasiyle değiştirmek, bunları da emekliye sevk etmek İYİ Parti'nin bu büyük Türk devletinin görevi olacak."
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