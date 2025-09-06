Son Dakika... Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itiraz etti: Yeniden tutuklandı!

CHP'li Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada, Köseler de dahil 12 kişinin tahliyesine karar verilmişti. Dün Silivri (Marmara) Cezaevi'nden tahliye edilen Köseler için alınan karara savcılıktan itiraz geldi.

Savcılık Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin de tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak ise "suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması" gösterildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Savcılık, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti, Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu. 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen talep reddedildi.

BİR ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Bir üst mahkeme olan 18 Ağır Ceza Mahkemesi ise alınan kararı bozarak yeniden tutukluluk halinin devamına karar verdi. Buna göre Alaattin Köseler yeniden cezaevine gönderildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

30 saat dışarıda kalan Alaattin Köseler’in evine giden polisler Köseler’i gözaltına aldı. Köseler’e adliyeye götürüldü. Ardından yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıklamış ve 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin tutukluluğunun devamını talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Başkan Alaattin Köseler'in yanı sıra 11 kişinin daha tahliyesine karar vermişti.