Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... ÖSYM, 2022-ALES/3 sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Kasım’da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Kasım’da yapılan ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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