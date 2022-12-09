Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM, 2022-ALES/3 sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İHA
09 Aralık 2022 Cuma, 10:18
Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Kasım’da uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Kasım’da yapılan ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


ales ösym Sonuç

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