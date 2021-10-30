Baş şüpheli Ümitcan Uygun'du: "Aleyna Çakır"ın otopsi raporu değiştirildi iddiası
"Aleyna Çakır" olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in otopsi raporunun değiştirildiği iddia edildi. Esen'in babası, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz." dedi.
"Aleyna Çakır" olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması sonrası Kırşehir'deki babası Mehmet Esen otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek kızının mezarının açılmasını istedi.
3 Haziran 2020 tarihinde ölü bulunan Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önceden de Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı.
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun'un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz. Ümitcan Uygun'un cezasını kat kat almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" dedi.
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