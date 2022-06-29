Son dakika... Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ağaoğlu'nun, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.

Öte yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.

AÇIKLAMA ŞİRKETTEN GELDİ

Ağaoğlu Şirketler Grubu, şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Şirket, yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyunda yer alan "İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi." haberlerine yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basında yer alan “İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi.' başlıklı haberlere istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu'na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.

Sayın Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir."

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almıştı.