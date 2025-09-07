Son Dakika... Ali Mahir Başarır çağrı yaptı: CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ile partililer arasında tartışma

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki CHP heyeti ile CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Başarır açıklamasında, "An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar, İstanbul Emniyeti çevik kuvveti tarafından ablukaya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar, kararı yuhalayarak tepki gösterdi. Başarır, tüm İstanbulluları İl Başkanlığı'na davet etti.

"CHP BİNASINI ABLUKA ALTINA ALDIN"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ile partililer arasında tartışma çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, polis ekiplerine, "CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

ÇEVİK KUVVET ABLUKASI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne yüzlerce çevik kuvvet kalkanlarıyla konuşlandırıldı.

"TÜM İSTANBULLULARI BURAYA ÇAĞIRIYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, polis ekiplerinin önünde İstanbullulara çağrı yaptı.

Başarır, "Yüzlerce polis tarafından sarıldık! İstanbul İl Başkanlığımıza giriş ve çıkış yapılamıyor. Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu kötülüğü hak etmiyor!" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK 'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ' DEDİ

Yasak kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu açıklamayı yaptı:

"CHP halktır.

Halkımızın evini koruyacağız.

Görevimizin başındayız."

VALİLİK YASAK GETİRDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum tartışmaları sürerken, İstanbul Valiliği 6 ilçede tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı. Karar, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın İl Başkanlığı önüne çağrı yapmasından kısa süre sonra geldi.

Valilik açıklamasında, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinliklerin 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atandı. Babacan ve Gürbüz’ün çekilmesiyle heyette değişiklik oldu.

Görevi kabul eden Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi saat 12.00’de İl Başkanlığı’na gideceğini ve açıklama yapacağını duyurdu. Ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları, bu akşam 23.00 için İl Başkanlığı önüne çağrı yapmıştı.