İstanbul Valiliği 1 Mayıs eylemlerinde gözaltı sayısını açıkladı

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:46

Güncelleme: 01.05.2025 - 18:08

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde iktidar Beyoğlu Taksim ve çevresindeki bütün ilçeleri ablukaya aldı.

İşçi bayramında Taksim'e yürümek isteyen çok sayıda öğrenci ve emekçi polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, eylemde gözaltına alınanların sayısını 384 olarak açıkladı.

ÇHD: AVUKATLAR HAKKINDA HENÜZ GÖZALTI KARARI YOK

Diğer yandan alanda bulunan 9 avukatın eylem sırasında gözaltına alındığı bildirilmişti. Çağdaş Hukukçular Derneği konuya ilişkin açıklama yaptı.

ÇHD'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Çağlayan Adliyesinde nöbetçi savcılık ile gözaltılarla avukat görüşü yapılması ve ifadelerin alınması vb. konularda görüşmek isteyen üyelerimize henüz savcılık tarafından verilmiş bir gözaltı kararı olmadığı bilgisi verildi.''

AVUKATLAR VATAN EMNİYETE ALINMIYOR

Gözaltındaki eylemcilerle görüşmek isteyen avukatların Vatan Emniyet'e girişine polis izin vermedi. Polis ile avukatlar arasında arbede yaşandı.