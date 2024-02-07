Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 organize suç örgütü çökertildi!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
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