Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 organize suç örgütü çökertildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 08:25
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 organize suç örgütü çökertildi!
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