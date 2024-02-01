Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır" açıklamasında bulundu.
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