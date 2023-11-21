Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' operasyonları kapsamında, 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:18
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kafes-14’ operasyonu çerçevesinde ‘Yolyemezler’ grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON!

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eşzamanlı gerçekleştirilen operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen ‘Yolyemezler’ organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; ‘Kafes-14’ Operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün; ‘Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçlarını işlendikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.”


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