Son dakika... Ali Yerlikaya'dan açıklama: 12 ilde FETÖ’ye Kıskaç Operasyonu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “12 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Kıskaç-3’ Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 08:19
Son dakika... Ali Yerlikaya'dan açıklama: 12 ilde FETÖ’ye Kıskaç Operasyonu!
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