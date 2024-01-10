Son dakika... Ali Yerlikaya'dan açıklama: 12 ilde FETÖ’ye Kıskaç Operasyonu!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “12 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Kıskaç-3’ Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.
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