Son dakika... Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan yaşamını yitirdi

13 Aralık 2022 Salı, 08:20

Ünlü oyuncu Alp Kırşan, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Üzücü haberi Instagram'dan duyuran Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu" mesajını paylaştı.

Erdinç Kırşan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

TEŞEKKÜRLER BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN...

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin ölümü dolasıyla mesaj paylaştı: "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için… Şimdiden özlemle…"