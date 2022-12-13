Son dakika... Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan yaşamını yitirdi. Ünlü isim acı haberi sosyal medya hesabından "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak zor" mesajıyla duyurdu.
Ünlü oyuncu Alp Kırşan, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Üzücü haberi Instagram'dan duyuran Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu" mesajını paylaştı.
Erdinç Kırşan'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
TEŞEKKÜRLER BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN...
Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin ölümü dolasıyla mesaj paylaştı: "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için… Şimdiden özlemle…"
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