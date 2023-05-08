Son Dakika: Amasya'da deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Amasya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 17:01
Son Dakika: Amasya'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi,  Amasysa'da saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 2.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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