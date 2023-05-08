Son Dakika: Amasya'da deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Amasya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Amasysa'da saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 2.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 8, 2023
ESLEMEZ-GUMUSHACIKOY (AMASYA) https://t.co/xrqV5D8YyW
08.05.2023, 16:41:46 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 2.6 km#Kandilli
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