Son Dakika... Ankara ayakta! Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri 4. gününde!

Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası tüm yurtta başlayan protestolar devam ediyor. Ankara'da sokağa çıkan yurttaşlar, Güvenpark'ta toplandı. Yurttaş, gözaltılara tepki göstermeye başladı.

Son Dakika... Ankara ayakta! Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri 4. gününde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aday olarak gireceği CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimden önce, 19 Mart Çarşamba sabahı, evine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Tüm yurtta protestolar 4. günde de devam ederken Ankara'da yurttaşlar, sokağa döküldü.

"HER YER ODTÜ HER YER DİRENİŞ"

Ankara sokaklarında, "Tayyip istifa", "Hükümet istifa", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her yer ODTÜ her yer direniş!", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları yankılandı.


Etiketler: #Ankara #EYLEM #Ekrem İmamoğlu

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