23.09.2025 08:28:00
Haber Merkezi
Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı!

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlerde yaptığı harcamalarda 'kamu zararı oluştuğu' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 13 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların 'kamu zararına neden olduğu' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla, aralarında belediye görevlilerin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi  raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z,  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

