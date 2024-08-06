Son dakika... Ankara Çankaya'da doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:37

Güncelleme: 06.08.2024 - 17:05

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Bürümcük Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede, doğal gaz kaynaklı patlama yaşandı.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası tedbir amacıyla sokakta bulunan doğal gaz akışı kesildi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Kemal Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın tanıklarından Tuncay Aydın, çok kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.