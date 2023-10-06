Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

AA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 18:16
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları suç unsuru içerdiği gerekçesiyle Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 sayılı TCK'nin 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."


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