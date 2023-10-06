İstanbul'da mahkeme başkanının yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:10
İstanbul'da mahkeme başkanının yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma
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İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali İhsan Horasan'ın kullandığı araçla 30 Eylül'de Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda bir ağaca çarparak yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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