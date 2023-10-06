İstanbul'da mahkeme başkanının yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'ın yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali İhsan Horasan'ın kullandığı araçla 30 Eylül'de Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda bir ağaca çarparak yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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