Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 08:05
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

5'i hala görevde olan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.


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