Son Dakika... Ankara'da FETÖ operasyonu... Aralarında asker ve kamu görevlileri de var: 22 gözaltı!

18.11.2025 08:43:00
Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen, aralarında asker ve kamu görevlilerinin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

