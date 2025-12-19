Son Dakika... Ankara'da gençlik örgütlerinin '19 Mart' yürüyüşüne polis müdahalesi!

Ankara’da üniversite öğrencileri ve öğrenci örgütleri 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan sıra arkadaşları için eylem yaptı. Tutuklanan öğrencilerin derhal serbest bırakılması, haklarını kullanan gençlere yönelik baskıların son bulması ve yargı eliyle yürütüldüğü belirtilen siyasi operasyonların durdurulması çağrısı yapan öğrenciler, “Özgürlük yürüyüşümüz sürüyor. Gençlik susmayacak, geri adım atmayacak. Sokaklarda, kampüslerde, bulunduğumuz her alanda özgürlük mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceği baskıyla değil, gençliğin cüretiyle şekillenecek” dedi.

Ankara’da üniversite öğrencileri, İzmir’de dört öğrencinin 19 Mart günü yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmalarının ardından eylem düzenledi. Esat Dörtyol’da “Hepimiz oradaydık” diyerek toplanan öğrencilere polis müdahale etti. İki grup halinde polis ablukasına alınan öğrenciler Beykoz Sokak’ta tekrar bir araya geldi.

Öğrenciler burada bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması sırasında öğrenciler tarafından “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Gözaltılar, baskılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz”, “YÖK, polis, medya bu abluka dağıtılacak”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “AKP’den hesabı gençlik soracak” sloganları atıldı.

"ÇOCUK İŞÇİ SÖMÜRÜSÜNÜ TEŞHİR ETMİŞTİ”

Açıklamada, 15 Aralık Pazartesi sabahı İzmir’de gözaltına alınan dört öğrencinin, milyonlarca kişinin katıldığı meşru eylemlerde demokratik haklarını kullandıkları için tutuklandığı ifade edildi. Öğrenciler, bu sürecin 19 Mart’ta başlayan ve gençliğin özgürlük taleplerini görünür kılan eylemlere yönelik “topyekun bir saldırının parçası” olduğunu vurguladı. Ayrıca tutuklamaların münferit olmadığına dikkat çekilerek, iktidarın gençlik hareketine ve sokakta büyüyen muhalefete karşı baskı politikalarını artırdığı belirtildi. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının bir cezalandırma aracına dönüştürüldüğü savunulan açıklamada, “Tutuklanan arkadaşlarımız, gençliğin işçi sınıfıyla buluştuğu her alanda sorumluk almış; işçi sınıfının mücadelesini sürdürmüş, asgari ücret mücadelesini yürütmüş, son günlerde MESEM’lerde sömürülen, iş cinayetlerinde katledilen çocuk işçilere karşı eylemler örgütlemiş, çocuk işçi sömürüsünü teşhir etmişti” denildi.

MESEM uygulamalarına da değinilen açıklamada, bu sistemin bir eğitim modeli değil, çocuk işçiliğinin kurumsallaştırılması olduğu ifade edilerek, çocukların ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığı ve iş cinayetlerine sürüklendiği vurgulandı. Son dönemde MESEM’lere karşı yapılan eylemler nedeniyle 16 kişinin daha tutuklanmasının da aynı baskı politikasının sonucu olduğu belirtildi.

"YARGI BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Öğrenciler, İstanbul Barosu’nun başvurusu üzerine İstanbul’da 19–23 Mart 2025 tarihleri arasında uygulanan gösteri ve basın açıklaması yasaklarının mahkeme kararıyla iptal edildiğini anımsatarak, buna rağmen 20 Mart eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklamaların sürmesini eleştirdi. Öğrenciler, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde kötü muamele, çıplak arama ve baskıya maruz kaldıklarını da ifade ederek, bu uygulamaların gençliği yıldırmayacağını ifade etti.

"REZİL BİR GELECEĞE, SERMAYE DÜZENİNE HAYIR DİYEN DÖRT ARKADAŞIMIZI GERİ ALANA DEK DURMAYACAĞIZ"

Tutuklanan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelerle son buldu:

“Bu hukuksuzluğa, rezil bir geleceğe, sermaye düzenine hayır diyen dört arkadaşımızı geri alana dek durmayacağız. Buradan 19 Mart’ın dokuzuncu ayında bir kez daha söylüyoruz: Tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın, demokratik haklarını kullanan gençlere yönelik baskılar son bulsun, yargı eliyle yürütülen siyasi operasyonlara derhal son verilsin. Özgürlük yürüyüşümüz sürüyor. Gençlik susmayacak, geri adım atmayacak. Sokaklarda, kampüslerde, bulunduğumuz her alanda özgürlük mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceği baskıyla değil, gençliğin cüretiyle şekillenecek.”

İKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamanın ardından bir grup öğrenci eylemlerine ara sokaklarda devam etti. Konur Sokak girişinde yeniden bir araya gelen bazı öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında iki öğrenci gözaltına alındı.