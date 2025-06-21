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Son Dakika... Ankara'da lityum fabrikasında facia: Gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti

Son Dakika... Ankara'da lityum fabrikasında facia: Gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti

21.06.2025 11:02:00
Güncellenme:
DHA İHA
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Son Dakika... Ankara'da lityum fabrikasında facia: Gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti

Son Dakika haberi... Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir lityum fabrikasında boru tamiri yapmak isteyen 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.


3 İŞÇİNİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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