Son dakika... Ankara'da ODTÜ ormanı yakınında korkutan yangın: Kontrol altına alındı!

Türkiye yaz aylarının gelmesiyle günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın haberi de başkent Ankara’dan geldi.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın anı dron ile görüntülendi.

ALANIN YAKININDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden Eymir Gölü çevresinde devam eden yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada #Ankara #Eymir Gölü civarında devam eden yangına; 1 Uçak 5 Helikopter ile havadan müdahalemiz devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

“RÜZGAR İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR”

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Yavaş açıklamasında, "Bütün kurumlar el ele vererek bir an evvel söndürmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Yine de bir rüzgar var, rüzgar işimizi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Eymir Gölü çevresindeki yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.