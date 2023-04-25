Son dakika... Ankara merkezli büyük IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü IŞİD'e yönelik 39 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde, gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:42
Son dakika... Ankara merkezli büyük IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, IŞİD adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde ettikleri belirtilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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IŞİD Terör örgütü

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