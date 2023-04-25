Son dakika... Ankara merkezli büyük IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü IŞİD'e yönelik 39 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde, gözaltı kararı verildi.
Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, IŞİD adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde ettikleri belirtilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- 'Cumhur' seçmeninden Erdoğan'a kötü haber