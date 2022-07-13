Son Dakika: Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:44

Yenimahalle'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde bir depoda yangın çıktı. Depodaki plastik meyve sebze kasalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki diğer depoya da sıçradı.

Hal çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerin neden olduğu siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü.

KAYNAK MAKİNESİ İDDİASI

Görgü tanığı Rıdvan Teber, depoda demirlere kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın plastik kasalara sıçraması sonucu yangın çıktığını söyledi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Teber, yangına müdahale edemeyen esnafın itfaiyeden yardım istediğini ve olayda 2 deponun hasar gördüğünü söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yakındaki başka bir deponun çatısında da yangın çıktı. Alevleri fark eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın depoya sıçramadan söndürüldü.