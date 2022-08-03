Son Dakika: Ankara'da cemevlerine saldırıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:36
Son Dakika: Ankara'da cemevlerine saldırıyla ilgili yeni gelişme
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler