Son Dakika: Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Ankara'da bir servis minibüsünün, yolda ani fren yapan öndeki servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:32
Abone Ol google-news

Ankara'daki kaza, sabah saatlerinde Temelli-Polatlı yolunda meydana geldi.

İçinde işçilerin bulunduğu servis minibüsüne, sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle arkadan gelen  başka bir servis minibüsü çarptı. Kazada 25 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslara taşınıp, ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere götürüldü.

Durumu ağır olan 2 yaralı yola inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile alınıp, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Ankara servis kaza

En Çok Okunan Haberler