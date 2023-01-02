Kayseri'de öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı
Kayseri’nin Develi ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralanırken, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç kaza yapan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Güney Aşağı Mahallesi'nde okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada okul servisinde bulunan 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralı öğrenciler sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.
Hastane yöneticilerinden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgiler alan Tunç, öğrencilere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
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