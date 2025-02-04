Son Dakika... Ankara’da inşaat alanında yangın
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat halindeki binanın depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde bulunan site inşaatında yer alan blokta, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, içeride bulunan elektrik kabloları ve plastik malzemelerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. İnşaat alanından yükselen duman, kilometrelerce uzaktan görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İnşaat işçileri, bloktan tahliye edilerek güvenli alana götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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