Son dakika... Ankara’da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Ankara’nın Polatlı ilçesinde işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 18:34
Son dakika... Ankara’da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
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