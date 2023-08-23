Son dakika... Ankara’da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Ankara’nın Polatlı ilçesinde işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 1’i ağır 21 kişi yaralandı.
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