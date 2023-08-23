Erzurum-Bayburt karayolunda feci kaza: 4’ü ağır 8 yaralı
Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum’un Aşkale ilçesi, Kop Dağı Şehitlik Anıtı mevkiinde; Bayburt istikametinden gelen otomobil ile Erzurum’dan Bayburt yönüne seyreden otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı.
4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
06 BMM 207 plakalı otomobil ile 25 LV 270 plakalı otomobillerin karıştığı kazada dördü ağır 8 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonrası Aşkale’den itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edilirken diğer yaralılar ise ambulanslar ile ilçe hastanesine götürüldü.
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