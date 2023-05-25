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Son Dakika: Ankara'da IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı!

Son dakika gelişmesi... Ankara'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:32
Son Dakika: Ankara'da IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı!
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

 

Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Son dakika IŞİD Operasyon

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