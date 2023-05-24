Eskişehir'de IŞİD şüphelisi Iraklı tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu tespit edilip gözaltına alınan Iraklı şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde Irak uyruklu bir kişinin terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğunu belirledi.
Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Iraklı şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
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