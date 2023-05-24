Eskişehir'de IŞİD şüphelisi Iraklı tutuklandı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:45

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:47

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde Irak uyruklu bir kişinin terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Iraklı şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı.