Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak’taki gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:01

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:07

Uşak'ta 19'u çocuk 5'i kadın 24 kişi, hastanelik oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye gelerek bilgi aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak’ta yaşanan gıda zehirlenmesinde tedavisi tamamlanan 6 kadın ile 14 çocuğun taburcu edildiğini, 20 çocuğun ise hastanede müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Uşak’taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi’nde hizmet alan kadın ve çocuklarımız yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. 9 Haziran Cuma saat 08.00 itibarıyla karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmus olup, 14 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 20 çocuğumuzun yatışı yapılmıştır. Tedavileri devam eden çocuklarımızın durumları takip edilmektedir" denildi.