Kurtlar Vadisi Pusu'nun ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı: Eşi dua istedi...
Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar'ın yaşam mücadele verdiği ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakıma alınırken eşi de sevenlerinden dua istedi.
"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
DURUMU KRİTİK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar geçen günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
"ARAMIZA DÖN"
Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.
EŞİ DUA İSTEDİ
Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biri olarak tanınıyor.
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