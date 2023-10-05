Son dakika... Ankara'daki kömür maden ocağında göçük: Yaralı işçiler var!
Son dakika haberi... Nallıhan ilçesinde bulunan kömür madeninde göçük meydana geldiği ve yaralanan maden işçilerinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Ankara Valiliği 15 işçinin hafif şekilde yaralandığını, 3 işçinin ise hastanede gözlem altında tutulduğunu açıkladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kömür madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Maden ocağında çalışan 15 işçi, göçük nedeniyle yaralandı. Madenden çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Madencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Yılmaz, "İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Galeri içerisindeki hava basıncından işçilerimizin savrulmasından dolayı yaralanmalar oldu. İç kanama, kırık bu tür risklere karşı gözlem altındalar" dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Ankara Valiliği'nden göçük ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."
Ayrıntılar geliyor...
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