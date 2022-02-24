Son dakika: Ankara'daki Rusya - Ukrayna gündem maddeli kritik toplantı sona erdi
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. 1 saat 45 dakika süren zirve sonrasında "Rusya saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu" açıklaması yapıldı.
Gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi yapıldı.
Toplantı 1 saat 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesi ele alındı.
Zirvede, Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.
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